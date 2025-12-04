Nave Emergency preleva 119 migranti in acque libiche

I migranti provengono da Gambia, Guinea-Bissau, Nigeria, Sud Sudan, Niger, Senegal, Camerun, Ghana e Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Nave Emergency preleva 119 migranti in acque libiche

