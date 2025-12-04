Natività Vesuviana | un ricco cartellone di eventi nel territorio vesuviano

Sei Comuni uniti per un mese di musica, arte, tradizioni e spettacoli che celebrano il Natale vesuviano. San Giorgio a Cremano, 4 dicembre 2025 – Torna “ Natività Vesuviana. terra che produce bellezza”, la rassegna di eventi natalizi giunta nel 2025 alla sua diciannovesima edizione con un calendario ricco di eventi per celebrare il Natale tra fede, cultura e tradizione. Promosso dai Comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, è stato promosso un programma corale che, fino al prossimo 30 dicembre, propone alla cittadinanza concerti, mostre, visite guidate, laboratori per bambini, presepi artistici e spettacoli teatrali con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del territorio vesuviano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

