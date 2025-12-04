National Board of Review | I vincitori dell’edizione 2025

La stagione dei premi cinematografici entra nel vivo: ieri, 3 dicembre 2025, il National Board of Review (NBR) ha svelato i vincitori dell’edizione 2025. Fondato nel 1909, l’NBR – composto da oltre 300 membri tra critici, accademici e professionisti del settore – premia il meglio del cinema mondiale con un occhio alla qualità narrativa e artistica. Il galà di celebrazione dei vincitori avverrà il 13 gennaio 2026 al Cipriani 42nd Street di New York, condotta da Willie Geist di NBC. Ricordiamo che lo scorso anno Wicked si portò a casa il premio per il Miglior Film, aprendo la strada a una stagione memorabile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - National Board of Review | I vincitori dell’edizione 2025

