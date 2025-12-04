Natalia Paragoni incinta | l’annuncio con Andrea Zelletta nel video più dolce che vedrai oggi

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato con un video pubblicato su Instagram di essere in attesa del loro secondo figlio. L’annuncio, condiviso il 4 dicembre 2025, ha emozionato i numerosi fan della coppia che li segue dai tempi del loro percorso a Uomini e Donne. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zelletta (@iamandreazelletta) Il video scelto per rivelare la gravidanza è un concentrato di ironia e dolcezza. Nelle immagini si vede Andrea Zelletta impegnato a preparare diverse pietanze per soddisfare le continue richieste di Natalia: dalle puntarelle al pane con Nutella, fino alla spremuta d’arancia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Natalia Paragoni incinta: l’annuncio con Andrea Zelletta nel video più dolce che vedrai oggi

