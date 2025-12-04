Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis | l’annuncio è dolcissimo

Hanno scelto l’ironia per annunciare l’arrivo del loro secondo figlio: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno presto genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Ginevra, arrivata nel luglio del 2023, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne ha fatto sapere su Instagram che la loro famiglia si allargherà. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’annuncio dell’arrivo del secondo bebè. Un video ironico e divertente per annunciare la più bella delle notizie: così Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato al mondo l’arrivo del loro secondo figlio. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha scelto un modo originale per confermare le voci che già da qualche settimana si rincorrevano sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis: l’annuncio è dolcissimo

