Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettato il secondo figlio | l’annuncio sui social

La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si allarga, annunciano la gravidanza sui social. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono innamorati a Uomini e Donne e da quel momento non si sono più separati, a distanza di sei anni dall’inizio della loro relazione sono più innamorati che mai. Tanti i progetti di coppia fatti in questi anni, sui social mostrano spesso la loro quotidianità e sono tantissimi i fan che li sostengono. Nel 2023 gli ex volti del dating show di Maria De Filippi sono diventati genitori per la prima volta, presto la loro famiglia si allargherà ancora. I fan più attenti avevano già notato un pancino sospetto, fino ad ora però loro non avevano ancora rotto il silenzio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettato il secondo figlio: l’annuncio sui social

