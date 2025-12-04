Natale torna il Christmas Charity Cocktail per il pranzo di Sant' Egidio

Firenze, 4 dicembre 2025 - La Fondazione Fiorenzo Fratini torna a sostenere, per il quarto anno consecutivo, il grande Pranzo di Natale promosso dalla Comunità di SantEgidio, organizzando un Christmas Charity Cocktaile un’asta solidale che si terranno il 15 dicembre dalle 19 a palazzo Gondi in piazza San Firenze. L’obiettivo è "aggiungere un posto a tavola" alle oltre 800 persone che, il 25 dicembre, verranno accolte nella Basilica di san Lorenzo e a Spazio Reale a Campi Bisenzio, tra famiglie fragili, senzatetto e persone sole. "Nel giorno di Natale desideriamo offrire non solo un pasto caldo, ma restituire dignità, ascolto e speranza", spiegano dalla fondazione, ricordando come il sostegno alle persone più vulnerabili della comunità sia "un impegno costante che portiamo avanti tutto l’anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

