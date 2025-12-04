Natale otto toscani su dieci faranno regali nonostante le difficoltà | ecco la spesa a testa

Firenze, 4 dicembre 2025 - Aumenta, seppur di poco, l a propensione dei toscani agli acquisti natalizi: l’83,3% (contro l’82,3 del 2024 e il 74,5% del 2023) si dichiara pronto a comprare qualcosa da regalare, sia nei negozi fisici sia online. E continua a crescere anche il budget medio di spesa: 221 euro pro capite (contro i 213 del 2024 e i 195 del 2023) per un volume complessivo di affari quantificabile in almeno 674 milioni di euro. Sono i dati che emergono dall’indagine realizzata da Confcommercio Toscana, in collaborazione con Format Research, per fotografare il comportamento dei consumatori in vista delle festività 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale, otto toscani su dieci faranno regali nonostante le difficoltà: ecco la spesa a testa

