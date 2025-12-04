Natale messinese La vera storia di Peter Pan e street food | cosa fare nel weekend dell' Immacolata

Arriva il primo weekend di dicembre che aprirà le porte al periodo natalizio e non può mancare la guida con gli eventi clou del fine settimana. Al via l'accensione degli alberi in città con numerose iniziative collaterali che coinvolgeranno ville e piazze. Al Vittorio Emanuele approderà La vera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Natale messinese, La vera storia di Peter Pan e street food: cosa fare nel weekend dell'Immacolata

