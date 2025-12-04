Natale in musica per i più piccoli | la cartolibreria regala canti e magia ai bambini

In vista del Natale, perché non donare ai bambini un momento di canti e condivisione? E’ quello che hanno pensato (e fatto) Maride Urbini e Monia Navarra, titolari della “Cartolibreria Amica” di Torre del Moro. Due giorni fa hanno invitato, presso la loro attività, i bimbi della locale scuola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

