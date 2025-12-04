Natale in arrivo | giovani sempre più green nella scelta dell’albero e degli addobbi
Allo scoccare di lunedì 8 dicembre, giorno in cui si celebra e si festeggia L’Immacolata concezione, partirà ufficialmente la corsa all’addobbo dell’albero di Natale. L ‘88% delle case degli italiani infatti non rinuncia alla tradizione, tra chi si indirizzerà verso la scelta” GREEN” dell’abete vero, soprattutto tra i giovani, e chi sceglierà quello di plastica. Ad affermarlo è un’indagine ColdirettiIxè diffusa in vista del giorno dell’Immacolata che segna tradizionalmente il via alle feste. Tra chi farà l’albero, a scegliere quello vero è il 15% ma se si guarda alla fascia tra i 18 e i 34 anni la percentuale raddoppia, con il 30% che dichiara che userà un abete vero, a testimonianza di una nuova sensibilità verso un Natale più sostenibile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
