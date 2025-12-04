Natale i regali solidali che sostengono l' assistenza sanitaria domiciliare

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 dicembre 2025 – Regali belli, unici e solidali, che fanno bene a chi li riceve e aiutano i malati gravi. Si possono trovare al Mercato di Natale Pallium Firenze, il 7 e l’8 dicembre dalle 10 alle 18 al Grand Hotel Adriatico in via Maso Finiguerra 9 Firenze. Verranno offerti, in cambio di donazioni, abiti vintage, bigiotteria, oggetti per la casa, accessori. Il ricavato servirà per sostenere l’assistenza sanitaria domiciliare di Pallium, organizzazione di volontariato, che cura gratuitamente a casa, ogni giorno, malati oncologici, malati affetti da patologie neurologiche degenerative ed anziani con gravi patologie, nel territorio fiorentino (Firenze e comuni limitrofi), grazie a una equipe sanitaria che segue anche quei pazienti che necessitano di cure palliative specialistiche domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

