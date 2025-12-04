natale con i portavoce la cena dei comunicatori di governo

Il governo “è sempre più blu” e i portavoce del governo sempre più su. Valgono quanto i ministri. La cena dell’anno è la loro, a Ponte Milvio, all’osteria Metropolitana. Data: mercoledì sera. Trentatrè portavoce (da Silvia Strada, portavoce di Santanché, a Diego Fulco, il generale di Crosetto). Menu fisso: 60 euro a persona. C’è pure l’invito, con frase motivazionale: “Cena di Natale-portavoce uffici stampa. Chi lavora. Chi supporta. Chi crede. Buffet, drink musica”. Credeteci, con loro la maggioranza è al sicuro. Il portavoce di Tony Tajani, Vincenzo Nigro (accompagnato dalla moglie, una simpaticissima matematica) si scatena in pista con Giampiero Timossi, la voce di Zangrillo, sulle note di Rino Gaetano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

