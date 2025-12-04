Natale alla Casa Bianca ecco le decorazioni scelte da Melania Trump – Il video

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Washington DC, 02 dicembre 2025 Si avvicina il periodo delle feste ed è il momento delle decorazioni. La First Lady Melania Trump ha pubblicato un video degli addobbi di Natale della Casa Bianca. Courtesy: X First Lady Melania Trump L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

