Natale al Jambo | in volo sul Villaggio di Babbo Natale Palaghiaccio e Terraquarium

Un volo sul simulatore, a grandezza naturale e in esclusiva nazionale, per visitare il Villaggio di Babbo Natale a Trentola Ducenta e tante altre destinazioni gratuite per tutta la famiglia A bordo del Jambo Airlines, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con esperienze in realtà aumentata e numerosi eventi nel più grande bene . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Natale al Jambo: in volo sul Villaggio di Babbo Natale, Palaghiaccio e Terraquarium

Scopri altri approfondimenti

Natale al Jambo. In volo sul Villaggio di Babbo Natale, palaghiaccio e terraquarium Un volo sul simulatore... - facebook.com Vai su Facebook

NATALE AL JAMBO - In volo su Villaggio di Babbo Natale, palaghiaccio e terraquarium ECCO IL PROGRAMMA degli eventi - 14:38:04 Il volo Jambo Airlines, diretto al magico Villaggio di Babbo Natale, è in partenza sulla pista del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta), il più grande bene confiscato alla criminalità ... Come scrive casertafocus.net

Villaggio di Babbo Natale al Jambo: primo Volo dal Polo Nord d’Italia, spettacoli e presepi - Dal 6 dicembre 2025 apre ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale del Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta con tante iniziative ed eventi gratis per tutta la famiglia, visitabile fino al 6 g ... Scrive msn.com

Natale al Centro Commerciale Jambo, tanti eventi per famiglie dal 7 dicembre al 31 gennaio - Un magico Villaggio di Natale per grandi e piccini nel cuore del Centro Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), che oggi rappresenta un modello di rinascita per l’intero territorio, ospitando oltre cento ... Scrive ilmattino.it

Natale a Padova, un mese e mezzo di eventi: i mercatini, la pista di pattinaggio, il Villaggio con Babbo Natale e il Capodanno con Alfa - La magia del Natale torna ad avvolgere Padova, dove i preparativi sono ormai ultimati e dove è stato ufficializzato il calendario delle iniziative per le festività. Come scrive ilgazzettino.it