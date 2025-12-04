Natale ad Aversa 2025 | il cartellone di 40 giorni di musica cultura e tradizione

Un Natale lungo quaranta giorni, diffuso in tutto il territorio cittadino e costruito grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà culturali del territorio. È questo lo spirito del programma “Natale ad Aversa 2025”, presentato nella Sala della Memoria del Comune ieri (3 dicembre). 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Natale ad Aversa 2025: il cartellone di 40 giorni di musica, cultura e tradizione

Contenuti che potrebbero interessarti

finalmente al pub del mio papà è arrivato il natale Vi aspettiamo Dove ? Aversa Viale della Libertà Ampio parcheggio ? #stpatrickaversa #aversa #natale Vai su Facebook

Natale ad Aversa 2025: il cartellone di 40 giorni di musica, cultura e tradizione - Un Natale lungo quaranta giorni, diffuso in tutto il territorio cittadino e costruito grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà culturali del territorio. Si legge su casertanews.it

Sant'Agnello - Il cartellone degli eventi 'ViviAmo il Natale 2025'. Accensione dell'albero sabato 6 dicembre - Tutto pronto per il cartellone degli eventi del Comune di Sant’Agnello “ViviAmo il Natale 2025”: un mese di appuntamenti tra arte, degustazioni, concerti e un’attenzione speciale per i più piccoli. Segnala stabiachannel.it

Sant’Agnello. Pronto il programma di Natale, sabato si accendono le luminarie - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... Lo riporta sorrentopress.it

Gricignano, Natale 2025 tra giochi, street food e musica: ecco tutti gli eventi - Natale come occasione per tenere insieme la comunità, tra beneficenza, musica, giochi per i più piccoli e momenti di socialità diffusa. Come scrive pupia.tv

Castellabate si prepara al Natale 2025 con un ricco cartelloni di eventi: parla l’assessore Nicoletta Guariglia - L’assessore Nicoletta Guariglia ha espresso grande soddisfazione per la programmazione realizzata, evidenziando le difficoltà che il comune deve affrontare durante il periodo invernale ... Da infocilento.it

EVENTI Natale a Foggia 2025, pubblicato l’avviso per costruire il cartellone degli eventi - Il Comune di Foggia avvia ufficialmente la macchina organizzativa del Natale 2025 e pubblica l’avviso pubblico. Scrive statoquotidiano.it