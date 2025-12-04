Natale ad Aversa 2025 | il cartellone di 40 giorni di musica cultura e tradizione

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Natale lungo quaranta giorni, diffuso in tutto il territorio cittadino e costruito grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà culturali del territorio. È questo lo spirito del programma “Natale ad Aversa 2025”, presentato nella Sala della Memoria del Comune ieri (3 dicembre). 🔗 Leggi su Casertanews.it

natale ad aversa 2025 il cartellone di 40 giorni di musica cultura e tradizione

© Casertanews.it - Natale ad Aversa 2025: il cartellone di 40 giorni di musica, cultura e tradizione

Contenuti che potrebbero interessarti

Natale ad Aversa 2025: il cartellone di 40 giorni di musica, cultura e tradizione - Un Natale lungo quaranta giorni, diffuso in tutto il territorio cittadino e costruito grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e realtà culturali del territorio. Si legge su casertanews.it

natale aversa 2025 cartelloneSant'Agnello - Il cartellone degli eventi 'ViviAmo il Natale 2025'. Accensione dell'albero sabato 6 dicembre - Tutto pronto per il cartellone degli eventi del Comune di Sant’Agnello “ViviAmo il Natale 2025”: un mese di appuntamenti tra arte, degustazioni, concerti e un’attenzione speciale per i più piccoli. Segnala stabiachannel.it

natale aversa 2025 cartelloneSant’Agnello. Pronto il programma di Natale, sabato si accendono le luminarie - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... Lo riporta sorrentopress.it

natale aversa 2025 cartelloneGricignano, Natale 2025 tra giochi, street food e musica: ecco tutti gli eventi - Natale come occasione per tenere insieme la comunità, tra beneficenza, musica, giochi per i più piccoli e momenti di socialità diffusa. Come scrive pupia.tv

Castellabate si prepara al Natale 2025 con un ricco cartelloni di eventi: parla l’assessore Nicoletta Guariglia - L’assessore Nicoletta Guariglia ha espresso grande soddisfazione per la programmazione realizzata, evidenziando le difficoltà che il comune deve affrontare durante il periodo invernale ... Da infocilento.it

EVENTI Natale a Foggia 2025, pubblicato l’avviso per costruire il cartellone degli eventi - Il Comune di Foggia avvia ufficialmente la macchina organizzativa del Natale 2025 e pubblica l’avviso pubblico. Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Aversa 2025 Cartellone