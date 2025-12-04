Natale a Troia | il programma degli eventi di dicembre e gennaio

Al via anche quest’anno il ricco cartellone di eventi natalizi del Comune di Troia: la lunga programmazione di ‘Troia città del Natale’ aprirà i battenti sabato 6 dicembre per chiuderli il 6 gennaio. Un mese di eventi a cadenza quasi quotidiana tra arte, musica e racconto della tradizione a tema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Natale a Troia: il programma degli eventi di dicembre e gennaio

Argomenti simili trattati di recente

Fabio Troia. . Sono passati più di 20 anni, fu' un Natale indimenticabile!Fabri se non sai dove andare a Natale casa mia è sempre aperta! lo sai! - facebook.com Vai su Facebook

“Un Magico Natale”, sei Comuni uniti per venti eventi nel cuore del casertano - Un calendario ricchissimo, venti appuntamenti distribuiti in sei Comuni, un obiettivo chiaro: vivere e valorizzare il territorio attraverso la magia del Natale. Secondo casertanews.it

Natale a Tropea, il Comune approva il programma del “Borgo incantato” e blinda il centro storico con aree pedonali e Ztl - Via libera al protocollo d’intesa tra la Commissione straordinaria e la Pro Loco per un ricco calendario di eventi da 27mila euro in piazza Ercole. Da ilvibonese.it

Magia e storia a Natale, il FAI veste a festa i Castelli di Masino e della Manta: il programma degli eventi - In viaggio verso il Natale (Per Famiglie): Nelle domeniche e festivi (30 novembre, 7, 8 e 14 dicembre), le famiglie con bambini potranno partecipare a un'avventura guidata focalizzata su usi, giochi e ... Da torinotoday.it