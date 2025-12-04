Natale a Passoscuro | una giornata di festa per grandi e piccoli

Fiumicino, 4 dicembre 2025 – Il 14 dicembre, dalle ore 10.00 alle 19.00, Passoscuro si prepara a vivere la magia delle feste con “Natale a Passoscuro”, un evento dedicato alle famiglie e a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia. La manifestazione si svolgerà a Piazza Villacidro con un ricco programma di appuntamenti, consultabile sulla locandina. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino. Si esibiranno i bambini del “Piccolo Coro di Passoscuro” della Scuola Primaria Erminio Carlini. Non mancheranno momenti di divertimento, grazie all’animazione del Mago Sam che accompagnerà i più piccoli in un viaggio tra magia e incanto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

FIUMICINO ONLINE - Natale a Passoscuro: una giornata di festa per tutta la famiglia. Il 14 dicembre Piazza Villacidro si anima con musica, mercatini, spettacoli e l'arrivo di Babbo Natale

