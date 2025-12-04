Natale a Norcia | presepi Ri Fauni ed eventi per bambini

Si apre all’insegna della tradizione, nell’atmosfera di festa tipica del periodo, il Natale a Norcia, cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale in scena fino al 6 gennaio. Tra i prossimi appuntamenti, il più atteso è quello con i Fauni, i tradizionali fuochi accesi in diverse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Natale a Norcia: presepi, Ri Fauni ed eventi per bambini

