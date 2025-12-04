Natale a Lanciano | oltre 60 appuntamenti tra concerti mostre presepi e mercatini

Il Natale si accende a Lanciano con oltre 60 eventi. È stato presentato questa mattina, 4 dicembre, il programma 'Natale a Lanciano 2025-2026', nato dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni cittadine.Alla presentazione del cartellone sono intervenuti il sindaco.

LANCIANO: SI ACCENDE IL NATALE, OLTRE 60EVENTI. IL 3 GENNAIO RIAPRE IL TEATRO FENAROLI - 2026", presentato stamattina in conferenza stampa dall'Amministrazione comunale presso il Salone d'

