Natale 2025 | in Toscana boom di abeti veri e addobbi naturali

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, è il giorno in cui per tradizione si addobba l’albero di Natale. E sarà così anche quest'anno nell’88% delle case degli italiani che non rinunciano a questa abitudine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Natale 2025: in Toscana boom di abeti veri e addobbi naturali

