Narni grande attesa in città per il passaggio della Fiamma Olimpica

Ternitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è grande attesa a Narni per il passaggio della fiamma olimpica. La grande cerimonia è in programma lunedì 8 dicembre. La città è pronta ad accogliere il sacro fuoco dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lunedì prossimo la "Fiamma Olimpica" illuminerà le strade narnesi come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

