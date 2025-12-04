Narni grande attesa in città per il passaggio della Fiamma Olimpica
C'è grande attesa a Narni per il passaggio della fiamma olimpica. La grande cerimonia è in programma lunedì 8 dicembre. La città è pronta ad accogliere il sacro fuoco dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lunedì prossimo la "Fiamma Olimpica" illuminerà le strade narnesi come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Il grande albero in Piazza dei Priori darà il via al programma di iniziative di Narni Narnia Natalis che torna a Narni con tanti eventi natalizi nel centro storico e nelle frazioni fino all’Epifania. “Il mese di dicembre - spiega il Comune illustrando le iniziative - si apre - facebook.com Vai su Facebook