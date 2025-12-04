Narni giovane arrestato in flagranza per furto in un bar | condotto in carcere per ordinanza cautelare

I Carabinieri della Stazione di Narni Scalo sono intervenuti con prontezza in due episodi recenti riguardanti lo stesso giovane, un 19enne camerunense residente nell'amerino e con precedenti di polizia. Il 21 novembre scorso, nelle prime ore del mattino, il ragazzo si è introdotto in un bar di.

