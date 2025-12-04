Nardò Tatiana Tramacere sta bene | la studentessa era nascosta nella mansarda del 30enne ora indagato per sequestro

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata in serata. È stata trovata dai carabinieri a Nardò in uno stanzino della mansarda nella disponibilità del 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, l’amico che per ultimo l’avrebbe incontrata il pomeriggio della scomparsa. Il giovane,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nardò, Tatiana Tramacere sta bene: la studentessa era nascosta nella mansarda del 30enne ora indagato per sequestro

