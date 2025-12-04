Nardò Tatiana Tramacere è stata trovata viva sta bene | era stata sequestrata
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l’hanno trovata in una mansarda a Nardò. Le voci di un possibile ritrovamento del cadavere della 27enne Tatiana Tramacere, di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre a Nardò, erano state smentite dall’avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente. Intanto, risulta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Fuori dalla caserma dei carabinieri a Nardò il fratello di Tatiana, Vladimir, è scoppiato in lacrime. Nelle scorse ore aveva detto di essere preoccupato ma aveva anc - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa a Nardò: Tatiana, 27 anni, è sparita dal 24 novembre. La Procura indaga per istigazione al suicidio. La famiglia: “Speriamo torni presto”. Vai su X