Nardò | Tatiana ritrovata viva Era stata sequestrata in una mansarda dall’amico Dragos Che ha confessato
Clamorosa svolta nel caso della ragazza scomparsa a Nardò: è stata trovata viva Tatiana Tramacere, la 27enne di cui non si avevano più notizie dal 24 novembre. La ragazza è stata trovata dai Carabinieri e sta bene. Secondo quanto apprende, la 27enne era stata sequestrata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Fuori dalla caserma dei carabinieri a Nardò il fratello di Tatiana, Vladimir, è scoppiato in lacrime. Nelle scorse ore aveva detto di essere preoccupato ma aveva anc - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa a Nardò: Tatiana, 27 anni, è sparita dal 24 novembre. La Procura indaga per istigazione al suicidio. La famiglia: “Speriamo torni presto”. Vai su X
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Da ilfattoquotidiano.it
Tatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Scrive msn.com