Nardò scomparsa di Tatiana Tramacere Si indaga per istigazione al suicidio
Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dallo scorso 24 novembre. Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Nessuna pista è esclusa ma la famiglia non crede all'ipotesi di un allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l'ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò.
