Nardò scomparsa di Tatiana Tramacere Si indaga per istigazione al suicidio

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie dallo scorso 24 novembre. Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Nessuna pista è esclusa ma la famiglia non crede all'ipotesi di un allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

