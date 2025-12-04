Nardò ragazza scomparsa | trovata morta Tatiana Tramacere
Sarebbe stato ritrovato nella serata di oggi, 4 dicembre 2025, il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aperta un’inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio sul caso della ragazza scomparsa a Nardò, Tatiana Tramacere. La comunità di Nardò col fiato sospeso per questa vicenda dai contorni sempre più drammatici - facebook.com Vai su Facebook
Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò il 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini Vai su X
Ragazza scomparsa, trovata morta nella Torre del Mangia a Siena - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it
Miriam Oliviero è morta: la ragazza scomparsa trovata a Siena vicino a piazza del Campo - La ragazza di 24 anni scomparsa lo scorso 28 ottobre da Monteroni d’Arbia è stata ritrovata senza vita a Siena, su un tetto vicino alla parte bassa ... Si legge su lanazione.it
Trovata morta la ragazza scomparsa. Il corpo vicino alla Torre del Mangia - E’ il percorso fatto da Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, prima di cadere dalla Torre del Mangia. Da lanazione.it
Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: la ragazza era scomparsa tre giorni fa - È stata trovata morta Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni scomparsa da Monteroni d'Arbia, nel Senese, tre giorni fa. Riporta tg24.sky.it
Trovata morta la ragazza scomparsa da quattro giorni - Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare ... rainews.it scrive