Nardò ragazza scomparsa | mistero sulla sorte di Tatiana L’amico Dragos interrogato dai carabinieri

Smentita dallo stesso comandante dei carabinieri, la notizia, che ha fatto in pochi minuti il giro dei media, del ritrovamento del corpo della ragazza. I carabinieri cercano di conoscere dal 30enne romeno una verità per ora avvolta dal mistero. Si sussurra addirittura che Tatiana sia viva e si trovi sotto sequestro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

nard242 ragazza scomparsa misteroTatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Secondo quotidiano.net

