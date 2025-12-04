Nardò ragazza scomparsa | mistero sulla sorte di Tatiana L’amico Dragos interrogato dai carabinieri

Smentita dallo stesso comandante dei carabinieri, la notizia, che ha fatto in pochi minuti il giro dei media, del ritrovamento del corpo della ragazza. I carabinieri cercano di conoscere dal 30enne romeno una verità per ora avvolta dal mistero. Si sussurra addirittura che Tatiana sia viva e si trovi sotto sequestro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nardò, ragazza scomparsa: mistero sulla sorte di Tatiana. L’amico Dragos interrogato dai carabinieri

Scopri altri approfondimenti

Aperta un’inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio sul caso della ragazza scomparsa a Nardò, Tatiana Tramacere. La comunità di Nardò col fiato sospeso per questa vicenda dai contorni sempre più drammatici - facebook.com Vai su Facebook

Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò il 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini Vai su X

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Secondo quotidiano.net