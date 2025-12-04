Nardò nessun cadavere ritrovato | smentite le voci sulla 27enne scomparsa Tatiana Tramacere
Le voci di un possibile ritrovamento del cadavere della 27enne Tatiana Tramacere, di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre a Nardò, non sono vere. Lo dice all'ANSA l'avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente, e lo conferma anche il colonnello dei carabinieri Siazzu. Intanto, è formalmente indagato per istigazione al suicidio il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato.
Nessuna notizia di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa ormai dal 27 novembre. Nessun risultato sarebbe stato ottenuto dalla visione delle immagini di videosorveglianza tratte dai carabinieri dalle videocamere del centro città, soprattutto quelle
