Nardò nessun cadavere ritrovato | smentite le voci sulla 27enne scomparsa Tatiana Tramacere

Le voci di un possibile ritrovamento del cadavere della 27enne Tatiana Tramacere, di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre a Nardò, non sono vere. Lo dice all’ANSA l’avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente, e lo conferma anche il colonnello dei carabinieri Siazzu. Intanto, è formalmente indagato per istigazione al suicidio il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

