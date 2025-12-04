La giovane era in uno stanzino della mansarda in cui vive il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, l'ultimo a incontrarla prima della scomparsa. L'uomo avrebbe tentato il suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nardò (Lecce), Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene | Sequestrata o era sua volontà? I carabinieri: "Lasciateci lavorare"