Nardò Lecce Tatiana Tramacere è stata trovata viva | sta bene | Sequestrata o era sua volontà? I carabinieri | Lasciateci lavorare
La giovane era in uno stanzino della mansarda in cui vive il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, l'ultimo a incontrarla prima della scomparsa. L'uomo avrebbe tentato il suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa a Nardò (Lecce) Tatiana è sparita il 24 novembre e da allora non si hanno più notizie di lei. La mattina della scomparsa non ha risposto al messaggio del fidanzato e si è allontanata da casa portando con sé docum - facebook.com Vai su Facebook
Lecce: Tatiana Tramacere trovata in una mansarda, era stata sequestrata - È stata trovata in una mansarda a Nardò la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa dallo scorso 27 novembre. iltempo.it scrive
Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Tatiana Tramacere, si cerca il corpo della ragazza scomparsa. Tragico epilogo a Nardò - Sotto la lente dei riflettori l’ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa. Si legge su leccenews24.it
Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Riporta ansa.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Riporta tg24.sky.it
Tatiana Tramacere è viva. Era stata sequestrata - Sotto la lente dei riflettori l’ultima persona che avrebbe visto la ragazza il giorno della sua scomparsa. Si legge su leccenews24.it