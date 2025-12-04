Nardò Lecce Tatiana Tramacere è stata trovata viva | sta bene | Fonti inquirenti | era stata sequestrata

Dal 24 novembre la famiglia non riceve notizie: "La preoccupazione cresce". Il fratello: "Non è allontanamento volontario". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

