Nardò Lecce Tatiana Tramacere è stata trovata viva | sta bene | Era stata sequestrata

I carabinieri hanno trovato la giovane nella mansarda in cui vive il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, che era stato l'ultimo a incontrarla prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nardò (Lecce), Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene | Era stata sequestrata

