Napoli tabù Coppa Italia sfatato Ma Lucca ancora non convince e Lobotka si ferma

Napoli, 4 dicembre 2025 - Nell'economia dell'intero match, il Napoli ha ampiamente legittimato la tanto agognata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, risultato diventato un tabù in serie a partire dalla stagione 2021-2022, ma l'impressione, guardando la lotteria dei rigori e il suo svolgimento, è che fosse anche ampiamente in credito con la competizione e con una certa dose di buona sorte in essa: dal dischetto gli azzurri sbagliano una sola volta, traditi da David Neres, l'uomo del momento, mentre il Cagliari fa due stecche, di cui una, quella di Zito Luvumbo, merito di una parata di Vanja Milinkovic-Savic, che a sua volta poco prima era stato letale dal dischetto, confermandosi di fatto ad oggi il miglior acquisto estivo di un Aurelio De Laurentiis che a inizio match, dopo un tiraccio di Lorenzo Lucca, non aveva nascosto il proprio disappunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, tabù Coppa Italia sfatato. Ma Lucca ancora non convince e Lobotka si ferma

