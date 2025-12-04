Napoli tabù Coppa Italia sfatato Ma Lucca ancora non convince e Lobotka si ferma

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 4 dicembre 2025 - Nell'economia dell'intero match, il Napoli ha ampiamente legittimato la tanto agognata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, risultato diventato un tabù in serie a partire dalla stagione 2021-2022, ma l'impressione, guardando la lotteria dei rigori e il suo svolgimento, è che fosse anche ampiamente in credito con la competizione e con una certa dose di buona sorte in essa: dal dischetto gli azzurri sbagliano una sola volta, traditi da David Neres, l'uomo del momento, mentre il Cagliari fa due stecche, di cui una, quella di Zito Luvumbo, merito di una parata di Vanja Milinkovic-Savic, che a sua volta poco prima era stato letale dal dischetto, confermandosi di fatto ad oggi il miglior acquisto estivo di un Aurelio De Laurentiis che a inizio match, dopo un tiraccio di Lorenzo Lucca, non aveva nascosto il proprio disappunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli tab249 coppa italia sfatato ma lucca ancora non convince e lobotka si ferma

© Sport.quotidiano.net - Napoli, tabù Coppa Italia sfatato. Ma Lucca ancora non convince e Lobotka si ferma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli tab249 coppa italiaBenvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

napoli tab249 coppa italiaCoppa Italia, Atalanta, Napoli e Inter vanno ai quarti - La Dea si è imposta sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor: nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. Come scrive tg24.sky.it

napoli tab249 coppa italiaCoppa Italia Napoli–Cagliari: trionfo ai rigori dopo un pari combattuto (10-9). Tutti i dettagli - Il Cagliari non si arrende e, al 66º minuto, trova il pareggio con Simone Esposito, bravo a finalizzare una ripartenza con un tiro preciso che beffa la difesa partenopea. Come scrive ilnapolionline.com

napoli tab249 coppa italiaNapoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo fanpage.it

napoli tab249 coppa italiaCOPPA ITALIA – Seppur con fatica e solo ai rigori, il Napoli batte il Cagliari e accede ai quarti della manifestazione tricolore - ] ... Riporta pianetazzurro.it

napoli tab249 coppa italiaCoppa Italia: il Napoli ai quarti ai calci di rigore - C'è bisogno di venti tiri dal dischetto complessivi per decidere l'esito dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Tab249 Coppa Italia