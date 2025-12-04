Napoli sulla pelle di Spalletti Juventus nel cuore di Conte | domenica la sfida tra gli ex La Stampa

Napoli e Juventus giocheranno domenica alle 20:45 al Maradona e sarà la sfida degli ex sulla panchina: Antonio Conte, oggi allenatore azzurro, juventino da sempre; Luciano Spalletti, che siede sulla panchina bianconero, ha portato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. Napoli-Juventus la sfida degli ex Spalletti e Conte. La Stampa scrive: Quanti luoghi comuni accompagnano da sempre gli ex nel mondo del calcio? Tanti, troppi. Domenica però sarà tempo di Napoli-Juventus, sfida senza retorica e con molto sentimento tra i protagonisti più attesi. Da una parte c’è Antonio Conte, uno che anche vincendo lo scudetto con Inter e Napoli è riuscito a rimanere bandiera e simbolo dello juventinismo più puro: nelle sue vene scorre sangue bianconero da sempre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli sulla pelle di Spalletti, Juventus nel cuore di Conte: domenica la sfida tra gli ex (La Stampa)

