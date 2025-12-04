Napoli Secondigliano sorpreso a spacciare coca | arrestato 47enne

La Polizia di Stato blocca a Secondigliano un 47enne sorpreso durante cessioni di cocaina: sequestrati 7 involucri e 110 euro in contanti. Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini. Nel pomeriggio del 2 dicembre, a Secondigliano, la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di Secondigliano, impegnati in controlli mirati, si trovavano in largo IV Aprile quando hanno notato l’uomo mentre effettuava diverse cessioni di cocaina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

