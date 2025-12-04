Napoli perde Lobotka non ci sarà contro la Juve

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli perde Stanislav Lobotka per l’incontro di domenica prossima allo stadio Maradona contro la Juventus. Secondo quanto rende noto la società “ nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra”. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Non è ancora chiaro per quanto tempo lo slovacco sarà assente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli perde Lobotka, non ci sarà contro la Juve

