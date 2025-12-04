Napoli operazione alto impatto in campo rom | identificate 71 persone

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione ad alto impatto all’interno di un campo rom di Napoli. Questa mattina a via del Riposo i carabinieri della compagnia Poggioreale hanno setacciato il terzo insediamento del quartiere dopo essere già stati prima nel campo di via Grimaldi e poi in quello di via del Macello. I carabinieri, con il contributo degli agenti della polizia municipale, hanno identificato 71 persone (di cui 20 con precedenti penali) e 22 minori per un totale di 93 residenti. All’arrivo del dispositivo i militari hanno sorpreso un 26enne di origine rumena che era a bordo di un’auto con all’interno diversi elettrodomestici e rifiuti ferrosi di vario genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, operazione alto impatto in campo rom: identificate 71 persone

