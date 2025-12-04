Napoli Notificati inviti a dedurre per un danno erariale di 23,5 milioni di euro
Finanza pubblica sotto indagine: otto ex dirigenti della Città Metropolitana di Napoli chiamati a rispondere per presunto danno erariale da oltre 23 milioni di euro. Il 2 dicembre, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno notificato inviti a fornire deduzioni a otto soggetti – tra amministratori, dirigenti e revisori dei conti pro tempore della Città Metropolitana di Napoli – nell’ambito di un’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza di un danno erariale complessivo pari a 23.548.160 euro. Il procedimento si riferisce agli interventi finanziari disposti nel tempo in favore della società partecipata CTP S. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
