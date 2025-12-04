Napoli | Lucca in ripresa pessima notizia l’infortunio di Lobotka ed Elmas unico che può sostituirlo

Corbo, Rosolino, Savino, Fontana e Agostini sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – Corbo: “Napoli, pessima notizia l’infortunio di Lobotka, servono figure che tutelino la salute dei calciatori, passaggio del turno in Coppa Italia? Vittoria importante, dimostrata voglia di vincere e orgoglio”. ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Infortunio di Lobotka? Pessima notizia perché si tratta di un gravissimo episodio di recidiva che richiama a delle responsabilità. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: Lucca in ripresa, pessima notizia l’infortunio di Lobotka ed Elmas unico che può sostituirlo

NM LIVE - Agostini: "Napoli, Lucca in ripresa, se gli viene data fiducia può essere utile, infortunio Lobotka? Il Napoli è attrezzato, può giocare senza lo slovacco" - MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com scrive

Lucca, ripartenza per il centravanti del Napoli? I giudizi dei quotidiani più importanti sulla punta - Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sotto i giudizi considerando anche il goal realizzato È una vita complicata quella del centravanti di scorta a Napoli, specialmente se ti chiami Lorenzo Lucca e d ... Da calcionews24.com

Napoli-Cagliari 10-9 dcr, pagelle: Milinkovic-Savic para e segna, McTominay in serata no. Male Luvumbo, Lucca si riscatta, brilla Sebastiano Esposito - Il portiere del Napoli è decisivo: segna il suo rigore e dice no a Luvumbo (uno dei peggiori in campo). Come scrive eurosport.it

Napoli-Olympiacos 2-1: Politano e Lucca in gol. Preoccupazione per Lukaku - A segno Politano nel primo tempo e Lucca a inizio ripresa, prima della rete di Ciquinho per i ... Segnala sport.sky.it

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr), le pagelle: Lucca (6) sufficiente, Milinkovic-Savic (6,5) decisivo, Esposito (6,5) di nuovo in gol - Il Napoli vince ai calci di rigore contro il Cagliari e passa ai quarti di finale in Coppa Italia. Riporta msn.com

Napoli-Brest 1-2: il gol di Lucca non evita la seconda sconfitta per Conte. HIGHLIGHTS - Il Napoli contro il Brest perde la sua seconda amichevole stagionale su tre. Lo riporta sport.sky.it