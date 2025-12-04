Napoli Juventus Spalletti ha deciso! Confermata la difesa in attacco giocherà quella coppia! Le scelte

Napoli Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha scelto: difesa confermata e coppia d’attacco già decisa Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l’Udinese, la Juventus ha potuto tirare il fiato. Luciano Spalletti ha concesso alla squadra un giorno di riposo per recuperare energie fisiche e mentali in vista del tour de . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juventus, Spalletti ha deciso! Confermata la difesa, in attacco giocherà quella coppia! Le scelte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marco Palestra incanta in rossoblù: Juventus, Napoli e Premier già sulle sue tracce - facebook.com Vai su Facebook

? Hai tempo fino alle 23:59 di oggi 26/11 per diventare Member Premium e accedere alla Fase 3 di biglietteria per Napoli–Juventus. Scarica l’app: sscnapoli.it/download Acquista ora la tua Membership Premium: sscnapoli.it/membership/ Vai su X

Napoli Juve, Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto: confermata la difesa a tre, in attacco giocheranno loro due! Le possibili scelte - Napoli Juve, la squadra torna al lavoro domani dopo il giorno di riposo: si va verso la conferma del modulo, davanti Openda parte dietro Dopo le fatiche di Coppa Italia e la qualificazione ai quarti o ... Riporta juventusnews24.com

Gambelli: "La Juve ritrova slancio con Spalletti, ma a Napoli sarà un’altra storia” - A Fuori di Juve, su Radio Bianconera, lo scrittore e piccolo azionista bianconero Riccardo Gambelli ha analizzato il momento della squadra dopo il successo in Coppa Italia. Come scrive tuttojuve.com

Napoli Juventus, Spalletti ha deciso! Confermata la difesa, in attacco giocherà quella coppia! Le scelte - Napoli Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha scelto: difesa confermata e coppia d’attacco già decisa Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta contro l’Udinese, la Juven ... Lo riporta calcionews24.com

Juventus, Spalletti: mea culpa e messaggio al club tra i muri di Zhegrova, i topolini e l'attesa del ritorno a Napoli - Dopo il successo sull'Udinese in coppa Italia il tecnico bianconero Spalletti fa capire che serve ancora qualcosa sul mercato, poi spiega le differenze tra Openda e David ... Lo riporta sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti: "Contro il Napoli sarà un'emozione incandescente" - L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". Da sport.sky.it

“Ha una forza incredibile”: dalla benedizione di Spalletti agli assist con il Cagliari, Palestra è nato pronto. Juventus, Napoli e Premier già interessate - Parole quasi profetiche quelle pronunciate da Luciano Spalletti il 3 dicembre del 2024. Si legge su ilfattoquotidiano.it