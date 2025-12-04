Napoli-Juventus sarà storica | nuova esperienza inclusiva per i tifosi

La sfida tra Napoli e Juventus del 7 dicembre porterà con sé un’iniziativa che segna un passo importante per l’inclusione nel calcio italiano. Il club partenopeo ha aderito al progetto “Connect Me Too”, un servizio di audiodescrizione pensato per non vedenti e ipovedenti che potranno seguire la partita in presa diretta, dallo stadio o da casa. L’obiettivo è offrire un’esperienza più completa e precisa, grazie a una narrazione dettagliata dell’azione e dei movimenti in campo. Un debutto che potrebbe rappresentare un modello per tutta la. L’iniziativa e il funzionamento dell’audiodescrizione. Il progetto nasce per migliorare l’accessibilità della partita e coinvolge la SSC Napoli insieme all’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Juventus sarà storica: nuova esperienza inclusiva per i tifosi

