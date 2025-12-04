Napoli Juve | novità sulla partenza dei bianconeri Quando voleranno verso la trasferta del Maradona c’è cambio di programma con un motivo preciso!

Napoli Juve: quando partiranno i bianconeri per la trasferta del Maradona, in programma domenica alle 20.45. Tutti i dettagli. La pausa per festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia è archiviata. Dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti in seguito alla vittoria per 2-0 contro l’Udinese, la Juve ha riaperto i cancelli della Continassa. Questa mattina, la squadra è scesa in campo per il primo allenamento dedicato interamente alla sfida più attesa e delicata di questo scorcio di stagione: il big match contro il Napoli, in programma domenica sera (ore 20:45) allo Stadio “Diego Armando Maradona”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve: novità sulla partenza dei bianconeri. Quando voleranno verso la trasferta del Maradona, c’è cambio di programma con un motivo preciso!

Contenuti che potrebbero interessarti

UFFICIALE: anche #Lobotka KO, salta #NapoliJuve Vai su X

Da Napoli–Juventus arrivano due nuovi servizi per i nostri tifosi:?1. Audio–descrizione della partita per non vedenti e ipovedenti, grazie a Connect Me Too e all’Unione Italiana Ciechi.?2. Cuffie antirumore per tifosi autistici o con ipersensibilità ai rumori. Per u - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juve, sfida da ex per Conte e Spalletti nella 14a giornata di Serie A - Secondo le quote Snai, il Napoli parte avanti al Maradona, mentre Milan, Inter e Roma affrontano impegni favorevoli nel weekend. gioconews.it scrive

Verso Napoli-Juve: rientra Locatelli e conferma per Yildiz, Conte lancia Neres e Lang - Domenica ore 20:45 al Maradona big match tra azzurri e bianconeri, Conte conferma il tridente, Spalletti si affida a Yildiz ... Scrive it.blastingnews.com

Napoli–Juventus, Conte avverte: “Arriveremo con l’elmetto”. La domanda a Torino: come risponderà la Juventus? - Napoli–Juventus, Conte avverte: “Arriveremo con l’elmetto”. Da tuttojuve.com

Serie A, dove vedere in TV Napoli-Juventus - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il big match di campionato contro il Napoli, in programma al Maradona domenica a partire dalle 20:45. Secondo tuttojuve.com

Napoli Juve, Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto: confermata la difesa a tre, in attacco giocheranno loro due! Le possibili scelte - Napoli Juve, la squadra torna al lavoro domani dopo il giorno di riposo: si va verso la conferma del modulo, davanti Openda parte dietro Dopo le fatiche di Coppa Italia e la qualificazione ai quarti o ... Lo riporta juventusnews24.com

IL MATTINO - Napoli-Juventus, Spalletti di fronte a scelte di formazione obbligate, le ultime - Il Mattino anticipa le possibili scelte di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, in occasione della prossima sfida di campionato con il Napoli. Secondo napolimagazine.com