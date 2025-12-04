Napoli infortunio per Lobotka | il verdetto verso la Juve

Anche Lobotka ko in casa Napoli: Conte perde un altro titolarissimo verso la Juve. Tutti gli aggiornamenti Arriva un’altra pesantissima tegola per il Napoli ed Antonio Conte. A tre giorni dal big match del Maradona contro la Juventus, il tecnico perde un altro titolarissimo: Lobotka salta Napoli-Juve. Lobotka e Kone a contrasto durante Roma-Napoli (Foto ANSA) – calciomercato.it “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. È appena arrivato anche il comunicato ufficiale del club azzurro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

