Napoli infortunio Lobotka | risentimento muscolare per lo slovacco

Maledizione Lobotka. Il Napoli perde ancora una volta il centrocampista slovacco, ieri assente nella sfida contro il Cagliari di Coppa Italia. Lo slovacco ha svolto questa mattina esami. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, infortunio Lobotka: risentimento muscolare per lo slovacco

Scopri altri approfondimenti

Torna in campo, dopo l'infortunio di Napoli, Henrikh Mkhitaryan Vai su X

UFFICIALE - Tegola Juve, un titolarissimo si opera e salta il Napoli L'INFORTUNIO: https://tinyurl.com/yeujju7v - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, infortunio Politano e Lobotka: lesione distrattiva al gluteo destro per l'esterno - Infatti, nonostante il primo posto in classifica, il mister azzurro deve fare i conti con diversi infortuni. Si legge su ilmattino.it

Napoli, confermato l’infortunio muscolare per Lobotka: stop di 3/4 settimane - Arrivano conferme sullo stop per il centrocampista del Napoli: infortunio muscolare per lo slovacco uscito al 44' contro il Genoa. gianlucadimarzio.com scrive

Infortunio Lobotka-Politano/ Il Napoli perde due titolarissimi: ecco i tempi di recupero (9 ottobre 2025) - Per Stanislav Lobotka si tratta dell’adduttore destro e il problema sembrerebbe più grave; Matteo Politano invece ha una lesione al gluteo destro e i tempi di recupero per lui dovrebbero essere ... Come scrive ilsussidiario.net

Infortunio Lobotka, brutte notizie per il Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - Come riportato dal sito ufficiale della federcalcio slovacca, “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori ... corrieredellosport.it scrive

Napoli, gli esiti degli esami di Lobotka e Politano: c’è lesione per entrambi - Arrivano brutte notizie per Antonio Conte, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Napoli, Lobotka salta l'Inter per infortunio. Politano proverà il recupero in extremis contro i nerazzurri - NAPOLI – Il Napoli perde uno dei punti di riferimento per il big match contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre, allo stadio Maradona. Lo riporta ilmessaggero.it