Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove questa sera va in scena l'attesissima finale di XFactor2025. Competizione che si conclude in perfetto equilibrio, con ogni giudice che è riuscito a portare un proprio artista fino all'ultimo atto: DELIA per il team di Jake La Furia, eroCaddeo guidato da Achille Lauro, PierC seguito da Francesco Gabbani e rob sotto la supervisione di Paola Iezzi. Alla conduzione dello show ci sarà Giorgia, mentre gli ospiti della serata saranno Laura Pausini e Jason Derulo. L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 21 su Sky, disponibile in streaming su NOW e in simulcast su TV8.

© Anteprima24.it - Napoli, in Piazza del Plebiscito la finale di XFactor: ospiti e piano sicurezza