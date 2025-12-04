Napoli il corallo arancione torna a Bagnoli nonostante l' inquinamento

Grazie a un'operazione di restauro dell'ecosistema marino, il corallo arancione endemico del Mediterraneo (Astroides calycularis) è tornato a vivere nei fondali di Bagnoli, in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, il corallo arancione torna a Bagnoli nonostante l'inquinamento

