Napoli il centrocampo perde un altro pezzo | si ferma anche Lobotka

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risentimento muscolare per lo slovacco: si aggrava l'emergenza a centrocampo per il Napoli di Conte in vista della sfida con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

