Napoli il centrocampo perde un altro pezzo | si ferma anche Lobotka
Risentimento muscolare per lo slovacco: si aggrava l'emergenza a centrocampo per il Napoli di Conte in vista della sfida con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
#Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: #Ambrosino e #Lucca in avanti e #Vergara a centrocampo. Previsti otto cambi rispetto alla formazione che ha vinto a #Roma. Confermati solo Milinkovic-Savic, #Beukema e #Olivera. Possibile anche l’opzione della lin - facebook.com Vai su Facebook
Dall'Udinese all'Udinese, il "vecchio" Koopmeiners convince anche a centrocampo: ma a Napoli tornerà in difesa Vai su X
Napoli, il centrocampo perde un altro pezzo: si ferma anche Lobotka - Risentimento muscolare per lo slovacco: si aggrava l'emergenza a centrocampo per il Napoli di Conte in vista della sfida con la Juventus ... Si legge su msn.com
Infortunio Lobotka: il Napoli perde un altro pezzo a centrocampo. Salta la Juve e non solo - Un nuovo stop in mediana per la squadra di Antonio Conte: il comunicato sulle condizioni dello slovacco Una perdita importante, nuovamente a centrocampo, per Antonio Conte. Lo riporta corrieredellosport.it
Napoli, nuova emergenza a centrocampo: Gilmour operato. Il Mattino: «Servono rinforzi subito, ma budget e liste limitano Manna» - Mainoo non trova spazio con ten Hag e potrebbe muoversi solo in prestito secco, formula ideale per gli azzurri. Lo riporta napolipiu.com
Repubblica: “Napoli, emergenza totale a centrocampo” - Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, il club perde anche Billy Gilmour, che di fatto ha già chiuso il suo 2025 ... Come scrive napolipiu.com
Il Napoli perde un altro pezzo, si ferma Gutierrez per una distorsione alla caviglia - Stavolta a fermarsi è Miguel Gutierrez a causa di una distorsione alla caviglia: sarà out per il Qarabag ma potrebbe non essere assente solo per la Champions ... internapoli.it scrive
Napoli, centrocampo a pezzi: Conte si affida al pilastro Lobotka - Senza Anguissa e De Bruyne, gli azzurri ripartono dal simbolo dei due scudetti. Come scrive msn.com