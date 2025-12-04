Napoli fermato con cocaina a Scampia | arrestato un 38enne
A Scampia la Polizia arresta un 38enne trovato con 15 dosi di cocaina e denaro contante durante un controllo serale in largo Abbagnano. Nella serata del 2 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di Scampia, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, stavano transitando in largo Abbagnano quando hanno deciso di fermare l’uomo, che fin dai primi istanti ha mostrato insofferenza al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato subito riscontro: il 38enne è stato infatti sorpreso con 15 involucri di cocaina e 50 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
