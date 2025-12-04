Napoli di rigore Cagliari al tappeto | azzurri ai quarti di Coppa

Ilmattino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?ultima volta in Coppa, esattamente un anno fa, quando la Lazio a Roma era riuscita a passeggiare sul Napoli-bis. Che neppure era male, intendiamoci: alcuni di quelli in campo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli di rigore cagliari al tappeto azzurri ai quarti di coppa

© Ilmattino.it - Napoli di rigore, Cagliari al tappeto: azzurri ai quarti di Coppa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli rigore cagliari tappetoNapoli di rigore, Cagliari al tappeto: azzurri ai quarti di Coppa - L’ultima volta in Coppa, esattamente un anno fa, quando la Lazio a Roma era riuscita a passeggiare sul Napoli- Si legge su ilmattino.it

napoli rigore cagliari tappetoLive Napoli-Cagliari 10-9 (d.c.r), azzurri ai quarti di finale: rigore decisivo di Buongiorno - Napoli e Cagliari si giocano il passaggio ai quarti di finale, con possibili novità negli undici iniziali sopratutto per gli azzurri. Segnala ilmattino.it

napoli rigore cagliari tappetoNapoli-Cagliari: 1-1, vittoria ai calci di rigore. Gli azzurri volano ai Quarti - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Lo riporta areanapoli.it

napoli rigore cagliari tappetoNapoli-Cagliari ai calci di rigore: i tempi regolamentari terminano col risultato di 1-1 - Ci sarà bisogno dei calci di rigore per sancire la terza squadra che andrà ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo riporta tuttomercatoweb.com

napoli rigore cagliari tappetoCoppa Italia: il Napoli ai quarti ai calci di rigore - C'è bisogno di venti tiri dal dischetto complessivi per decidere l'esito dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il ... Segnala ansa.it

napoli rigore cagliari tappetoNapoli ai quarti di Coppa Italia, il Cagliari si arrende ai rigori - NAPOLI (ITALPRESS) – Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce nel compito di superare gli ottavi di finale di Coppa Italia: al Maradona, dopo l’1- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rigore Cagliari Tappeto